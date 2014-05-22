Российское ТВ для пропаганды активно использует "25 кадр" - Тымчук

В российских телепрограммах активно используют "25 кадр" и другие манипулятивные технологии.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Информация о "25 кадре" в российских телепрограммах, о которой рассказали в СБУ, полностью подтверждается", - заявил он.

Тымчук отметил, что соответствующие структуры зафиксировали применение также и других специфических технологий на российском ТВ.

"Мы вчера общались с руководством, скажем так, специфической структуры, которая очень детально мониторит информпространство – и наше, и российское. Эти ребята выявили применение множества манипулятивных и прочих технологий российским ТВ", - подчеркнул эксперт.

"25 кадр" кажется анахронизмом и едва ли не тупостью в XXI веке, но у россиян он – реальность", - резюмировал Тымчук.