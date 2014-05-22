Парубий: на Донбассе конфликтуют сепаратисты, российские диверсанты и криминал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что между группами террористов и диверсантов на востоке Украины наблюдается противостояние.

Об этом он сообщил во время брифинга, отметив, что на территории восточных областей Украины действует несколько групп: сепаратисты, российские диверсанты и местный криминалитет, пишет ЛІГАБізнесІнформ,

По словам Парубия, сепаратисты - это в основном представители местного населения, которые готовились в течение последних двух лет, вторая группа - российские диверсанты, которые действуют под руководством "Стрелка".

"Это группа, которая действует особенно жестоко… Их задание - провокация противостояния и конфликта, это смерть и кровь, на этом строится вся их политика", - сообщил секретарь СНБО.

Третья группа, по словам Парубия, это местный криминалитет, который на фоне дестабилизации в регионе пытается взять под контроль отдельные населенные пункты.

"Местный криминалитет был "выпестован" командой Януковича и в настоящее время продолжается финансирование всех этих групп, нередко за средства Януковича. Они идут через Российскую Федерацию, но это средства, украденные у украинских налогоплательщиков", - сказал он.

В то же время Парубий подчеркнул, что после того как "Стрелок" заявил о том, что берет под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях, ряд сепаратистских групп выразили свой протест.

"Сейчас между ними идет противостояние, которое нередко приводит к смертям, так же, как происходит противостояние между различными криминальными группировками, которые борются за влияние на тот или иной регион", - подчеркнул Парубий.

Во время брифинга он также объяснил, что одной из особенностей гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, является сетевая структура террористических групп, когда отсутствует единая вертикаль.

"Ряд групп действуют сами по себе и нередко вступают в конфликт друг с другом", - отметил секретарь СНБО.

Также Парубий сообщил, что на востоке Украины зафиксировано множество фактов мародерства и грабежа, из-за которых государство не может в полном объеме выполнять свои функции по выплате зарплат и пенсий местному населению.

"Местное население начинает осознавать, что из-за действий террористов они не могут получить элементарной социальной защиты", - добавил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее представитель действующего председателя ОБСЕ посол Вольфганг Ишингер выразил мнение, что сепаратисты в Донбассе не действуют, как монолитная группа. Он считает, что группировки разнообразны, с очень разными целями и зачастую они не координируются вообще.

Обратим внимание, ранее СМИ уже сообщали о расколе среди боевиков на Донбассе.

В частности, они писали, что в так называемой ДНР происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Гиркина по кличке "Стрелок" и горловскими сепаратистами.

Позже появилась информаци о расколе в "правительстве" террористической организации "Донецкая народная республика". Отмечалось, что самозваный "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский подал заявления о сложении полномочий в связи с несогласием с "национализацией" имущества олигархов.

После этого стало известно, что лидер боевиков Славянска Вячеслав Пономарев выступил против так называемых руководителей террористической организации "Донецкая народная республика", которые орудуют в Донецке.

Он пригрозив "лидерам" так называемой ДНР тем, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".