Суд распорядился регистрировать российских наблюдателей на выборах президента

Суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации российских наблюдателей от организации "Европейская платформа за демократические выборы" на президентские выборы 25 мая.

О соответствующем постановлении Киевского апелляционного административного суда сообщил замглавы Центризбиркома Андрей Магера, пишет УНИАН.

При этом он подчеркнул, что решение суда в ЦИК еще не поступило. По его словам, после получения документа Центризбирком будет принимать решение о регистрации этих наблюдателей.

Позже Магера высказал мнение (подчеркнув, что оно личное), что ЦИКу не стоит обжаловать решение суда, а следует его выполнить.

"У меня нет желания, чтобы ЦИК подавал апелляцию на это решение суда, и не потому, что ЦИК была права или нет, поскольку ситуация с предоставлением документов на регистрацию была достаточно неоднозначной: однако международная организация просила зарегистрировать наблюдателей от другой. Мне кажется, что нужно принять это решение суда как данность и выполнить его с опережением. Но как совершит ЦИК, - будет зависеть от решения самой комиссии", - сказал Магера.

Согласно заявке организации "Европейская платформа за демократические выборы", на выборах президента Украины желали зарегистрироваться более 800 российских наблюдателей.

Аккредитация наблюдателей от международных организаций на выборах завершилась 19 мая, всего было зарегистрировано 2784 международных наблюдателей.

Как сообщалось ранее, 21 мая в Госдуме России заявили, что отказываются направлять в Украину наблюдателей на выборы 25 мая.