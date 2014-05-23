США перенесли боевые учения на территории Украины

Армия США без объяснения причин перенесла учения на более поздний срок.
Американские военные перенесли совместные военные учения на территории Украины.
Об этом сообщил официальный представитель европейского командования ВС США Дэвид Уэстовер, передает ИТАР-ТАСС.
"Учения "Быстрый трезубец-14" (Rapid Trident-14), были запланированы на июль, однако перенесены на более поздний срок в этом году. Точные даты и участники будут определены позднее", - отметил Дэвид Уэстовер.
При этом он не объяснил причин такого решения.
Изначально предполагалось, что учения пройдут возле Львова.
В них должны были принять участие вооруженные силы США, Украины, Армении, Азербайджана, Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Молдовы, Польши, Румынии и Великобритании.
По словам Дэвида Уэстовера, данные учения "проводятся ежегодно под руководством украинских военных и при поддержке их американских коллег".