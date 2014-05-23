США перенесли боевые учения на территории Украины

Американские военные перенесли совместные военные учения на территории Украины.

Об этом сообщил официальный представитель европейского командования ВС США Дэвид Уэстовер, передает ИТАР-ТАСС.

"Учения "Быстрый трезубец-14" (Rapid Trident-14), были запланированы на июль, однако перенесены на более поздний срок в этом году. Точные даты и участники будут определены позднее", - отметил Дэвид Уэстовер.

При этом он не объяснил причин такого решения.

Изначально предполагалось, что учения пройдут возле Львова.

В них должны были принять участие вооруженные силы США, Украины, Армении, Азербайджана, Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Молдовы, Польши, Румынии и Великобритании.

По словам Дэвида Уэстовера, данные учения "проводятся ежегодно под руководством украинских военных и при поддержке их американских коллег".