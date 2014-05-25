На выборах президента уже проголосовали 40,37% избирателей - ЦИК

Худший результат - на Донбассе.
В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По состоянию на 15.00, из 23 709 296 внесенных в списки избирателей проголосовали 40,37%.
Об этом сообщает сайт Центризбиркома.
Лучшее всего голосуют в Волынской и Ровенская области - соответственно 53,22 и 50,91%.
Самый худший результат – на Донбассе. В Донецкой области явка избирателей на участки составила 10,78%, на Луганщине проголосовали - 17,07 %.
По регионам явка на избирательные участки выглядит следующим образом:
Винницкая область (11-18) – 48,49%
Волынская область (19-23) - 53,22%
Днепропетровская область (24-40) - 38,37%
Донецкая область (41 - 62) - 10,78%
Житомирская область (63 - 68) - 38,39%
Закарпатская область (69-74) - 31,81%
Запорожская область (75-83) - 36,92%
Ивано-Франковская область (84-90) - 46,92%
Киевская область (91-99) - 46,78%
Кировоградская область (100-104) - 43,77%
Луганская область (105-116) - 17,07%
Львовская область (117-128) - 47,49%
Николаевская область (129-134) - 37,31%
Одесская область (135-145) - 31%
Полтавская область (146-153) - 45,73%
Ровенская область (154-158) - 50,91%
Сумская область (159-164) - 43,27%
Тернопольская область (165-169) - 47,38%
Харьковская область (170-183) - 33,03%
Херсонская область (184-189) - 35,96%
Хмельницкая область (190-196) - 49,9%
Черкасская область (197-203) - 45,41%
Черновицкая область (204-207) - 40,48%
Черниговская область (208-213) - 44,85%
г. Киев (214-223) - 31,85%
Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".