На выборах президента уже проголосовали 40,37% избирателей - ЦИК

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По состоянию на 15.00, из 23 709 296 внесенных в списки избирателей проголосовали 40,37%.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

Лучшее всего голосуют в Волынской и Ровенская области - соответственно 53,22 и 50,91%.

Самый худший результат – на Донбассе. В Донецкой области явка избирателей на участки составила 10,78%, на Луганщине проголосовали - 17,07 %.

По регионам явка на избирательные участки выглядит следующим образом:

Винницкая область (11-18) – 48,49%

Волынская область (19-23) - 53,22%

Днепропетровская область (24-40) - 38,37%

Донецкая область (41 - 62) - 10,78%

Житомирская область (63 - 68) - 38,39%

Закарпатская область (69-74) - 31,81%

Запорожская область (75-83) - 36,92%

Ивано-Франковская область (84-90) - 46,92%

Киевская область (91-99) - 46,78%

Кировоградская область (100-104) - 43,77%

Луганская область (105-116) - 17,07%

Львовская область (117-128) - 47,49%

Николаевская область (129-134) - 37,31%

Одесская область (135-145) - 31%

Полтавская область (146-153) - 45,73%

Ровенская область (154-158) - 50,91%

Сумская область (159-164) - 43,27%

Тернопольская область (165-169) - 47,38%

Харьковская область (170-183) - 33,03%

Херсонская область (184-189) - 35,96%

Хмельницкая область (190-196) - 49,9%

Черкасская область (197-203) - 45,41%

Черновицкая область (204-207) - 40,48%

Черниговская область (208-213) - 44,85%

г. Киев (214-223) - 31,85%

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".