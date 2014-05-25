В МВД рассказали о нарушениях во время выборов президента

Сегодня, 25 мая, в органы внутренних дел поступило 76 сообщений о совершении уголовных и административных правонарушений во время голосования на выборах президента Украины.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, отметив, что такое количество сообщений поступило по состоянию на 18:00, пишет УНИАН.

С его слов стало известно, что из 76 сообщений 31 содержит признаки уголовного правонарушения.

Как отметил Яровой, больше всего сообщений о нарушениях поступило из Донецкой и Луганской областей.

Также сообщения поступали из Харьковской, Запорожской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской и Тернопольской областей.

"Все эти сообщения зарегистрированы и по ним проводится проверка", - подчеркнул Яровой.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в ЦИК сообщали, что на выборах президента уже проголосовали 40,37% избирателей.

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