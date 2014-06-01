Выборы президента Украины: главные подробности

1 июня 2014, 08:22

Порошенко победил в первом туре, набрав 54,69% голосов.

В воскресенье, 25 мая, в Украине состоялись внеочередные выборы президента

В субботу, 31 мая, ЦИК завершила рассмотрение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на выборах президента Украины.

Тимошенко поздравила Порошенко с победой на выборах: пообещала помогать.

Стало известно, что церемония инаугурации Петра Порошенко на пост президента Украины состоится в субботу, 7 мая.

В четверг, 29 мая, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента, а Виталия Кличко - с избранием на должность мэра Киева. 

После обработки 100% протоколов в ЦИК сообщили, что Петр Порошенко набрал 54,7% голосов. За него проголосовали 9 856 911 украинцев, он победил во всех областях Украины.

Второе место заняла Юлия Тимошенко с результатом 12,81%, третьим стал Олег Ляшко - 8,32%, четвертый – Анатолий Гриценко: 5,48%.

Уже известно, что запланирована встреча Петра Порошенко с президентом США Бараком Обамой - 3 июня в столице Польши - Варшаве.

Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и президент Франции Франсуа Олланд поздравили Петра Порошенко с победой в первом туре выборов.

Президент США Барак Обама поздравил Порошенко по телефону с высоким результатом на выборах президента Украины. Они уже договорились о встрече.

Канцлер Германии Ангела Меркель тоже поздравила Порошенко с победой на президентских выборах в Украине. Особое внимание они уделили вопросу скорейшего урегулирования конфликта на востоке страны.

Польша о выборах: считает Порошенко президентом, ждет "решительных реформ".

Лидеры ЕС поздравили Украину с честными выборами, а Порошенко - с высоким результатом.

США поздравили Украину с выбором президента и заявили, что они готовы сотрудничать с новым главой государства.

Между тем, эксперт рассказал, как украинцы на выборах сорвали агрессивные планы Путина.

Выборы президента: за счет чего Порошенко победил в первом туре.

В ЦИК считают, что второй тур выборов не нужен - президент избран.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, поздравит ли тот Петра Порошенко с победой на выборах в Украине.

По результатам всех экзит-полов, проведенных в день голосования, Порошенко набирает на выборах 55-57% голосов и побеждает уже в первом туре.

Глава юридического департамента центрального избирательного штаба Порошенко Роман Зварич заявил, что инаугурация нового президента может состояться 9 или 10 июня.

Тем временем, в ЦИК выборы президента назвали свершившимся фактом

Тимошенко считает выборы честными и заявила, что новый президент способен прекратить войну.

Петр Порошенко, по данным экзит-полов, является лидером президентской гонки

При этом сам Порошенко заявил, что ему придется встретиться с Путиным, поскольку "без участия России говорить о безопасности в нашем регионе не приходится".

Также он пообещал кардинально изменить ход АТО на Донбассе - сделать ее эффективнее и короче. 

В свою очередь, избирательный штаб Порошенко рассказал о его расходах на выборы.

При этом политический эксперт Тарас Чорновил уверен: отношения с Россией в ближайшее время не наладятся.

В свою очередь, политолог Алексей Гарань рассказал, почему украинцы выбрали президента уже в первом туре выборов.

Тем временем, политолог Вадим Карасев рассказал о главных задачах Порошенко и возможной реакции Путина.

Стоит отметить, что президент США Барак Обама уже признал выборы в Украине состоявшимися и заявил о готовности сотрудничать с новым главой государства.

С успешными выборами украинцев поздравили Великобритания, Германия и Швеция.

Интересно, что штабы кандидатов в президенты по разному отметили окончание голосования - некоторые пили водку, а другие угощали вином.

В ЦИК рассказали о самых активных регионах Украины. Также стало известно, что за рубежом самая высокая явка зафиксирована в Неаполе, а самая низкая - в Ростове-на-Дону

Между тем, росcийское ТВ рассказало, что на выборах президента Украины побеждает Ярош.

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, который по данным экзит-полов занял третье место, заявил: думал, что выиграет эти президентские выборы и ждал лучших результатов опроса. В тоже время занявший четвертое место кандидат в президенты Анатолий Гриценко сообщил, что он готов к сотрудничеству с новым президентом.

И.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов назвал выборы президента Украины победой, и отметил, что Украина разрушила планы ее врагов.

Обама надеется на сотрудничество с новым президентом Украины.

В Генпрокуратуре заявили, что оккупированный Россией Крым полноценно вернется под украинскую юрисдикцию еще до завершения нового президентского срока, а решающими в таком "восстановлении справедливости" окажутся голоса местных жителей АРК во время выборов президента страны.

Лидер УДАРа Виталий Кличко пришел голосовать с женой Наталией и братом Владимиром и простоял в очереди около часа.

Премьер Арсений Яценюк с женой тоже постоял в очереди на выборах.

Арсений Яценюк

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко с семьей голосовала в Днепропетровске. Она порадовала присутствовавших на избирательном участке своим новым образом (который показала Украине еще в пятницу) и заявила, что отдала свой голос за "европейский выбор Украины".

Юлия Тимошенко голосовала в Днепропетровске

Несмотря на то, что на Донбассе террористы пытались сорвать выборы, в подконтрольных силовикам районах люди шли на избирательные участки. Голосовали и сами военные – они приходили прямо с оружием за спиной.

На Прикарпатье люди шли на избирательные участки как на праздник – надев самые красивые вышиванки. В Киеве – была самая высокая явка, поэтому на многих участках наблюдались огромные очереди.

Выборы в Киеве

видео: 5 каналГромадське ТБ

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