Активная фаза АТО возобновится в ближайшее время - Ярема

В ближайшее время активная фаза АТО на востоке Украины будет возобновлена.

Об этом заявил первый вице-премьер Виталий Ярема на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Для более мирного решения вопроса, связанного с выборами, сегодня активные действия со стороны украинских войск и правоохранительных органов были приостановлены с тем, чтобы жители восточных областей могли попасть на избирательные участки и проголосовать", - сообщил вице-премьер.

В то же время он отметил, что силовики оставались на высоком уровне готовности.

"Вместе с тем, готовность Вооруженных сил была на высоком уровне, мы полностью заблокировали ту часть областей, на которых находятся террористические организации, и в ближайшее время активная фаза антитеррористической операции будет продолжена", - добавил он.

Напомним, сегодня в Луганской области группа террористов совершила нападения на ряд избирательных участков. Украинские силовики задержали 14 террористов, еще двое были убиты во время задержания.