Добкин уже назвал Порошенко президентом

Кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин назвал своего соперника Петра Порошенко президентом.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

"У нас не было никаких контактов до этого момента, кроме личного знакомства. На ранних этапах мы были в парламенте. Сегодня Порошенко получил высокое доверие народа и стал президентом страны", - сказал Добкин.

Также он призвал соперника приносить пользу Украине и обществу.

Добкин также добавил, что в Харькове выборы прошли спокойно.

На вопрос, не собирается ли Партия регионов распуститься после скандального побега Януковича, Добкин отметил, что этого не произойдет.

"Партия регионов – это не только бывший президент. Это более миллиона граждан Украины, которые к золотым батонам не имеют никакого отношения", - подчеркнул он.

Также Добкин отметил, что Партия регионов сейчас "очищается и меняется".

Относительно уголовных дел в отношении него, Добкин заявил, что не боится суда и не собирается бежать из Украины.

"Зачем? Я не считаю себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Если бы я хотел уехать из страны, я бы это уже сделал. Нет никаких оснований, чтобы довести это дело против меня в суд. Там нет самого события, в котором меня обвиняют", - сказал экс-губернатор.

Больше о результатах выборов и ходе голосования смотрите в спецтеме "Главреда".