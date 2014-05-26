Под Славянском силовики отбили атаку на блокпост: два террориста уничтожены

В понедельник, 26 мая, ранним утром возле захваченного террористами Славянска Донецкой области боевики обстреляли один из блокпостов. Украинские силовики открыли ответный огонь, после чего были обнаружены тела двух нападавших.

Об этом руководитель группы информирования об антитеррористической операции Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

"Сепаратисты, чувствуя неизбежную ответственность за свои действия, предпринимают меры, чтобы покинуть район АТО. С этой целью на рассвете 26 мая боевики совершили обстрел одного из блокпостов в районе населенного пункта Славянск. В ответ украинские силовики применили стрелковое оружие. При проведении поисково-рейдовых действий в районе блокпоста найдены двое убитых боевиков", - рассказал военный журналист.

Напомним, что в ночь на субботу, 24 мая, под Славянском боевики трижды обстреливали блокпосты силовиков, но были отбиты.

Фото: Facebook Владислава Селезнева, видео: Військове телебачення України