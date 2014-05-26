Россия заявила, что готова к диалогу с Порошенко

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Петром Порошенко, который, по данным ЦИК, лидирует на президентских выборах в Украине.

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

В то же время Лавров сообщил, что диалог Украины и РФ может состояться без посредников, в частности, без Михаила Саакашвили.

Об этом он заявил, комментируя слова лидера партии УДАР Виталий Кличко о том, что экс-президент Грузии может войти в команду Порошенко в качестве его советников на посту президента.

"Сегодня можно сказать, что предвыборная кампания была не без проблем, далеко не все кандидаты смогли дойти до конца дистанции", - заявил глава МИД РФ.

Со слов Лаврова также стало известно, что в России обратили внимание на заявление Порошенко о том, что "его первой поездкой в случае избрания президентом будет Донбасс".

Между тем, он прокомментировал АТО, заявив, что возобновление "активной фазы" силовой операции операции на востоке Украины будет колоссальной ошибкой.

"Несомненно, говоря о том, как прошло голосование, о результатах выборов, мы не можем закрывать глаза, что так называемая контртеррористическая операция не прекращалась", - подчеркнул глава МИД РФ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее ход выборов в Украине прокомментировали США. Так, президент Штатов Барак Обама заявил, что они стали шагом к объединению страны.

Позже глава Литвы Даля Грибаускайта поздравила украинцев с проведением демократичных и открытых выборов.

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