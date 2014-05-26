Бой в аэропорту Донецка: истребители и вертолеты штурмуют позиции террористов

В международном аэропорту Донецка, где проходит АТО силовиков, истребители и вертолеты штурмуют позиции террористов.

Об этом со ссылкой на пресс-центр АТО сообщает "Остров"

"Два самолета Су-25 осуществили предупредительные выстрелы по направлению террористов. В ответ они открыли огонь из всех видов вооружения. После этого в работу включились два МиГ-29. После их работы наблюдалось хаотичное рассеивание террористов на территории аэропорта", - сказал собеседник агентства.

В работу были включены 4 вертолета Ми-24.

"Кроме того, вертолеты высадили на территории аэропорта десант, который в настоящее время проводит зачистку территории. Информации о пострадавших силовиках в ходе проведения АТО нет", - сказали в пресс-центре.

Огнем вертолета огневой поддержки уничтожена зенитная установка которая "работала" в аэропорту Донецка против сил АТО, сообщает офицер из пресс-службы АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

Напомним, что украинские силовики оставили аэропорт и випзал. Вооруженные люди начали расставлять на крыше огневые точки. На крыше можно заметить автоматический гранатомет, а также снайперов.

Украинские военные, которые ранее охраняли территорию донецкого аэропорта, сейчас передислоцировались в лесопосадку неподалеку от взлетной полосы.

Также напомним, что в аэропорт "Донецк" приехали 3 КаМАза террористов. Над аэропортом кружат боевые вертолеты и самолеты.

Фото: novosti.dn.ua, видео: youtube.com