В Славянске террористы выпустили из плена начальника горотдела милиции

В понедельник, 26 мая, в захваченном террористамиСлавянске Донецкой области, боевики освободили из плена и.о. начальника Славянского горотдела милиции подполковника Александра Давиденко.

Об этом со ссылкой на его родственников сообщает "ОстроВ".

Ранее "Главред" сообщал, что Давиденко был взят в плен 18 мая вооруженными людьми без объяснения причин. И с тех пор его удерживали в здании захваченного Славянского горотдела СБУ. Со родственниками никто не связывался, не предлагали выкуп или не выдвигал условий освобождения мужа, рассказала жена Давиденко - Виктория Лябина.

По словам Лябиной, только после звонков в облуправление милиции она выяснила, что заявление о пропаже мужа официально так и не было зарегистрировано Славянским городелом милиции, дежурный ежедневно сообщал в УМВД о присутствии мужа на работе, таким образом розыскные мероприятия сотрудниками Славянского ГО УМВД не проводились.

Сообщение о пропаже Давиденко было принято и зарегистрировано только 21 мая.

Больше об АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".