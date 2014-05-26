Террористы обстреляли два села возле Славянска - Минобороны

26 мая боевики обстреляли села Ивановка и Андреевка возле Славянска в Донецкой области с целью дискредитации сил антитеррористической операции.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Террористы открыли огонь по мирным жителям из стрелкового оружия и минометов с целью дискредитации сил антитеррористической операции, формированич у украинского общества и мирового сообщества негативного отношения к действиям украинских силовиков. Управление прессы и информации Министерства обороны Украины сообщает, что в течение последних суток подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в антитеррористической операции, не проявляли активности в упомянутом районе и не проводили никаких силовых акций вблизи упомянутых населенных пунктов", - говорится в сообщение.

По информации ведомства, в настоящее время украинские военные пытаются установить наличие жертв среди гражданского населения в результате преступных действий бандитов.

Напомним, 26 мая утром возле Славянска боевики обстреляли один из блокпостов. Украинские силовики открыли ответный огонь, в результате стрельбы были уничтожены двое боевиков.

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