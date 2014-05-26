В аэропорту Донецка продолжается бой: к террористам прибыло подкрепление

К террористам так называемой "Донецкой народной республики", захватившим аэропорт "Донецк", прибыло подкрепление.

Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции, пишет "ОстроВ".

"К террористам прибыло подкрепление. силы антитеррористической операции принимают бой", - сообщил собеседник.

За аэропорт Донецка, ранее захваченный боевиками так называемой "ДНР", сейчас идет бой, сообщил пресс-секретарь сил АТО Алексей Дмитрашковский.

Эвакуированы люди из административного здания и железнодорожного вокзала "Донецк" со стороны улицы Артемовской в связи с тем, что с этой стороны неизвестными производилась серия выстрелов.

На железнодорожном вокзале Донецка начался пожар, пишет Сегодня.

Огонь вспыхнул на втором этаже здания. Вокзал сейчас закрыт, часть пассажиров эвакуирована. На автостанции, которая находится рядом, обнаружено тело 25-летнего парня. Причина взрыва пока неизвестна.

Ранее "Главред" сообщал, что при поддержке авиации украинские десантники начали зачистку территории аэропорта.

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видео: ТСН

