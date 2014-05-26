Бой в аэропорту Донецка: опубликованы фото и видео

В аэропорту Донецка идет полная зачистка террористов так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом на своей страничке в Facebook написал блогер Viktor Serduk.

"Звонил в Донецк. Зачистка идет полная. В районе Пески (это на въезде в Донецк со стороны аэропорта) блок пост колорадов МИГы разнесли в клочья вместе с чеченами. Сейчас по аэродрому работают ССУхие и МИГы ракетами. Пленных не берут. ВСТРЕЧАЙ РАССЕЯ 200-тые. Миргородская авиа бригада в действии. СУХие взлетают и садятся постоянно", - пишт Сердюк.

Российское издание RT опубликовало ролик, как Ми-24 ведет обстрел позиций террористов в Донецке.

На видео видно, как при заходе на цель экипаж отстреливает тепловые ловушки, после чего наносит удар.

На 45 секунде можно увидеть, как после обстрела с козырька одного из зданий падает объект, похожий не человеческое тело.

фото: Новая газета; inforesist.org; видео: RT