В Славянске обстреляли жилые дома: есть погибшие, опубликованы фото и видео с места событий

В Славянске обстреливают жилые кварталы. Как минимум двое горожан ранены и, возможно, один убит в результате попадания снарядов в жилые многоэтажные дома.

Об этом сообщает очевидец с места события, пишет ОстроВ.

По информации очевидца, террористы веду артиллерийский обстрел позиций украинских сил правопорядка на горе Карачун с территории карьера в микрорайне Артема.

"Украинские силовики произвели ответный огонь из артиллерии. Несколько снарядов разорвались на территории жилых многоэтажных домов микрорайона Артёма. В результате двое жителей ранены, один, вероятно, погиб. Жители спускаются в подвалы домов...", - сообщает очевидец.

По его информации, данные многоквартирные жилые дома расположены в непосредственной близости от вышеупомянутого карьера, где засели пророссийские боевики. Микрорайон Артема находится в северной части города на возвышенности. Гора Карачун, где расположена также телерадиовещательная вышка, находится на самой южной окраине Славянска. Фактически это уже территория Краматорского городскогого совета.

Также, по словам очевидцев, пророссийские террористы вели огонь из неустановленных переносных орудий по позициям украинских сил с территории городского ЗАГСа, котрый находится в этом же районе. Произведя определённое количество пусков, они меняют место дислокации и проводят новую серию пусков.

Повреждено здание Хлебозавода, расположенного рядом с домами, сообщают на страничке @Sloviansk в "Твиттер" местные жители.

"Много раненых и убитых. Скорые не забирают трупы", - сообщает очевидец.

Местные жители сообщают, что видели уже 5 трупов.

По информации блогера Алексея Овчинникова, "его коллеги, только что вернувшиеся с Артема, принесли нерадостную новость: в соседнем дворе еще один погибший, подросток лет 14...", написал он.

Возле Хлебозавода был обстрел, в общежитие девушке оторвало руку, сейчас ей оказывают медпомощь

Также сообщают, что в Славянске в общежитие Педагогического Университета попал снаряд.

"Студенты общежития №3 педуниверситета сидят в подвале главного корпуса. В общежитие попал снаряд", - сообщают При этом, при падении возле педагогического института осколком в спину была убита женщина. В соцсетях распространяют ее данные - Прохоренко О.Н., 1954 года рождения, Киев.

Также очевидцы сообщают, что обстрел жилых домов ведут террористы, чтобы обвинить силовиков в расстреле мирных граждан.

"В доме 21 по ул. Батюка во многих квартирах вылетели стекла. Люди злые на ополченцев", - пишет один из блогеров.

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Видео: youtube.com