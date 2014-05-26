В Мариуполе опять стреляют, в штабе ДНР заявили о штурме - СМИ

Вечером 26 мая в Мариуполе снова зазвучали автоматные очереди и выстрелы из крупнокалиберного оружия.

Об этом сообщает местный сайт 0629.com.

"Автоматные очереди слышны в районе улицы Георгиевской, гостиницы "Спартак", а также на пересечении пр. Ленина и Торговой и Николаевской. Причем, как сообщают очевидцы, стрельба ведется из крупнокалиберного оружия", - сообщает издание.

Также очевидцы рассказали, что в старом центре города были замечены несколько десятков людей в черной униформе и масках.

В сторону улицы Греческой на высокой скорости уже проехали несколько карет "скорой" помощи, улица Торговая перекрыта.

Около 21:50 автоматные очереди в районе гостиницы "Спартак" стихли, стрельба переместилась дальше.

Тем временем, в штабе ДНР заявили о начале штурма.

"Массово травят газом, в середине есть мирное население с окрестных домов, укрывшееся от выстрелов", - отмечают в пресс-службе этой террористической организации.

Как сообщал "Главред", 25 мая, в Мариуполе милицейский спеценаз захватил родного брата самозваного "народного мэра" города.

Его подозревают в захвате админзданий, террористической деятельности и попытке срыва выборов.