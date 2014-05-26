В Мариуполе опять стреляют, в штабе ДНР заявили о штурме - СМИ

В Мариуполе звучат автоматные очереди, на улицах стреляют из крупнокалиберного оружия.
Вечером 26 мая в Мариуполе снова зазвучали автоматные очереди и выстрелы из крупнокалиберного оружия.
Об этом сообщает местный сайт 0629.com.
"Автоматные очереди слышны в районе улицы Георгиевской, гостиницы "Спартак", а также на пересечении пр. Ленина и Торговой и Николаевской. Причем, как сообщают очевидцы, стрельба ведется из крупнокалиберного оружия", - сообщает издание.
Также очевидцы рассказали, что в старом центре города были замечены несколько десятков людей в черной униформе и масках.
В сторону улицы Греческой на высокой скорости уже проехали несколько карет "скорой" помощи, улица Торговая перекрыта.
Около 21:50 автоматные очереди в районе гостиницы "Спартак" стихли, стрельба переместилась дальше.
Тем временем, в штабе ДНР заявили о начале штурма.
"Массово травят газом, в середине есть мирное население с окрестных домов, укрывшееся от выстрелов", - отмечают в пресс-службе этой террористической организации.
Как сообщал "Главред", 25 мая, в Мариуполе милицейский спеценаз захватил родного брата самозваного "народного мэра" города.
Его подозревают в захвате админзданий, террористической деятельности и попытке срыва выборов.