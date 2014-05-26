В Славянске "Стрелок"-Гиркин расстрелял двоих боевиков: на основании приказа от 1941 года

В Славянске "главнокомандующий" террористов, российский диверсант Гиркин-"Стрелок" приказал расстрелять двоих мародеров.

Об этом сообщает slavgorod.com.ua.

Основанием для расстрела для Гиркина стал Указ от 22 июня 1941 года "О военном положении на территории СССР".

В документе указано, что за мародерство и другие преступления будут расстреляны командиры "ополченцев" - командир роты Дмитрий Славов ("Болгар") и командир взвода Николай Лукьянов ("Лука").

Соответствующие листовки распространили 26 мая в Славянске.

В тексте этого "приказа" говорится, что Славова и Лукьянова нужно расстрелять за мародерство, вооруженный грабеж, похищение человека, оставление боевых позиций и сокрытие совершенных преступлений.

Приговор якобы приведен в исполнение.

В данной листовке содержится предупреждение всех членов и командиров террористической организации, а также жителей Славянска и Славянского района о том, что вышеуказанные преступления, совершенные в зоне боевых действий, будут караться.

Напомним, что Игорь Гиркин в социальных сетях известен как любитель исторической реконструкции – он часто появлялся на фотографиях в костюмах времен Гражданской и Великой отечественной войны, а в военной форме других времен.