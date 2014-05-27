На Луганщине террористы на грузовиках прорвались в Украину из России

В ночь на 27 мая на Луганщине нескольким грузовым автомобилям с боевиками удалось прорваться в Украину из России. Во время попытки пересечь границу завязался бой между террористами и пограничниками.

По данным пресс-службы ГПСУ, террористы, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита (Луганская область), им противостоял пограничный наряд отдела погранслужбы "Бирюково" Луганского отряда, пишет УНИАН.

"Около 3.30 27 мая пограничники заметили колонну в составе нескольких грузовиков, легковых автомобилей и микроавтобусов, которая двигалась со стороны России в сторону государственной границы Украины. В 3.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в результате боевых действий пограничниками поврежден и захвачен один микроавтобус и два легковых автомобиля, а один боевик был тяжело ранен.

"Задержанные автомобили оказались заполнены автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что к границе Украины в районе отделения погранслужбы "Дмитровка" в Донецкой области с российской стороны подъехали 40 грузовиков с вооруженными боевиками.