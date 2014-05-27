ЦИК обработала 97,19% протоколов: Порошенко продолжает лидировать

Центральная избирательная комиссия обработала 97,19% протоколов на президентских выборах.

Лидером президентской гонки остается Петр Порошенко, за которого отдали свои голоса 54,51% украинцев.

За лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко проголосовало 12,87% избирателей, за Олега Ляшко - 8,36%, за Анатолия Гриценко - 5,46%, за Сергея Тигипко - 5,27%.

Михаил Добкин получил 3,08% поддержки избирателей, Вадим Рабинович - 2,27%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,52%, Олег Тягнибок - 1,16%.

Всего в систему "Выборы" введены данные о голосовании 17 млн 316 тыс. избирателей.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".