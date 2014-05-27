"Народный мэр" Славянска предложил жителям эвакуироваться в Россию: опубликовано видео

"Народный мэр", захваченного террористами Славянска, Вячеслав Пономарев из-за ситуации в городе предложил жителям эвакуироваться в Россию и Крым.

Об этом он заявил во время аппаратного совещания, передает издание Slavgorod.

По его словам, на сегодняшний день решается вопрос о месте размещения жителей Славянска.

"У нас есть возможность переезжать в район Святогорска, в район Брусино, в Россию, в Крым", - отметил он.

Напомним, ранее Пономарев подтверждал, что боевики оборудуют в квартирах мирных жителей боевые точки.

По его словам, боевики занимали квартиры для своих нужд.

Видео: Slavgorod.com.ua