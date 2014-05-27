Под Славянском террористы готовят химическую атаку: хотят обвинить силовиков - СМИ

Под захваченным террористами Славянском Донецкой области возобновились боевые действия. Боевики намерены взорвать емкости с серной кислотой, размещенные на территории одного из комбинатов.

Почти каждому террористу раздали противогазы и средства индивидуальной химзащиты, сообщает ТСН.

Накануне, один из задержанных сепаратистов на допросе признался, что боевики запланировали взорвать химические вещества на окраине города и обвинить потом в этом правительственные украинские силы.

Якобы, речь идет о емкостях с серной кислотой, размещенных на территории комбината "Химпром", что рядом с магазином "Перекресток". Задержанный утверждает, что резервуары уже заминированы и взорвать их планируют в случае наступления объединенных сил АТО.

Вместе с тем, в распоряжении штаба антитеррористической операции уже есть карты, схемы и координаты фактически всех важных баз, объектов и огневых точек на севере Донецкой области, которые используют боевики, причем сдали их правительственным силам сами же террористы.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером в Славянске начался новый бой, в ход пошли пулеметы и гранатометы.

видео: tsn.ua