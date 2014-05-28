Тымчук: террористы на Донбассе готовы к массовым убийствам, чтобы у Путина был аргумент против Киева

Террористы, действующие на востоке Украины, перешли к самым циничным провокациям, чтобы предоставить президенту России Владимиру Путину аргумент против действий украинской власти.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Террористы на Востоке Украины перешли к самой циничной форме провокаций. Пользуясь закономерной паникой, которую вызывают у мирного населения боевые столкновения на Донбассе, требуют от людей срочно "эвакуироваться". Так, "мэр" Славянска В.Пономарев предложил населению города "эвакуироваться" в Россию. Для того, чтобы это "заманчивое предложение" сработало, террористы не первый день обстреливают из минометов жилые кварталы, рассказывая, что это делают украинские силовики", - напомнил он.

По словам военного эксперта, идея боевиков "понятна".

"Убийство террористами массы людей во время "эвакуации" позволит боевикам убить сразу кучу зайцев. А именно – свалить вину на силы АТО и дать Путину аргумент против действий Киева, спровоцировать еще большую панику и не дать стабилизировать ситуацию в регионе. А получится – организовать и массовый бунт среди населения", - пояснил он.

"В общем, любыми путями жителям Донбасса необходимо доносить: никаких "эвакуаций". Если кто и готов без раздумий расстреливать мирных жителей, то только сами террористы. Но никак не силовики", - добавил Тымчук.

Напомним, на Донбассе продолжается антитеррористическая операция: больше читайте в спецтеме "Главреда".