Евросоюз должен вынудить Россию забрать своих боевиков из Украины - Туск

Евросоюз должен и дальше давить на Россию, чтобы она прекратила посылать в Украину своих солдат, продолжая эскалацию насилия.

Об этом заявил председатель Совета министров Польши Дональд Туск по результатам встреч в Брюсселе, передает Укринформ.

"У нас всех похожая позиция: необходимо дальнейшее давление на Москву, чтобы остановить ее от эскалации насилия, говоря просто - от направления наемников, солдат, поддерживающих сепаратистов (в Украине. – ред.), что приводит к такому острому конфликту", - заявил Туск.

По его словам, ситуация "очень серьезная", ведь речь идет о десятках, а по некоторым данным - и сотнях жертв.

В то же время Туск подчеркнул, что признание Россией результатов президентских выборов в Украине не повлияет на позицию Европы, учитывая предыдущие действия Кремля, в частности аннексию Крыма.

По его убеждению, ЕС должен продемонстрировать готовность к дальнейшим санкциям, если будет необходимость.

"Никто не будет выступать за их введение уже сейчас, но мы должны солидарно и однозначно сказать, что Европа готова к дальнейшим санкциям, если россияне не откажутся от этой политики, в первую очередь через поддержку сепаратистов путем высылки оружия и людей через российско-украинскую границу",- отметил польский премьер.

По его словам, однозначный отказ Москвы от организационной поддержки сепаратистов будет первым настоящим тестом на добрую волю со стороны России.

Напомним, 27 мая главы государств и правительств стран-членов ЕС одобрили заявление по Украине, в котором поддерживают новые власти нашей страны, в частности, побеждающего на выборах президента Петра Порошенко.