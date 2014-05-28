АТО в Донецке: в центре снова стрельба, возле аэропорта - взрывы

В среду, 28 мая, в Донецке, где продолжаеся антитеррористическая операция, снова начались боевые действия. В центре города стреляют, возле аэропорта тоже слышна стрельба, сообщают местные СМИ, а также свидетели в соцсетях.

Нардеп Олег Ляшко сообщил чеченцы и казаки прорвались из города с награбленным.

Сепаратисты покидают здание пожарной части на Щорса, складывают свои пожитки в МЧСный автобус- пишет нейронный гобелен.

12:45 В Донецке в районе областного управления СБУ началась стрельба, сообщает @ostro_v.

12:41 В Донецке в районе СБУ, когда началась стрельба, люди с криками разбегались во все стороны.

В районе областного СБУ по улице Щорса в Донецке слышна стрельба.Просим жителей близлежащих домов не подходить к окнам, на улицу не выходить, пишут @novostidnua.

12:04 В центре города слышна стрельба.

12:00 Со стороны аэропорта слышны сильные взрывы. На травматологии - автоматная стрельба, сообщает @novostidnua.

11:41 Над Донецком опять летают истребители, пишет "ОстроВ".

10:50 За последние часы в Донецке силы антитеррористической операции нейтрализовали ряд огневых точек террористов, сообщает Дмитрий Тымчук.

В районе аэропорта захватили расчет миномета боевиков - среди боевиков идентифицировали кавказца. Кроме того, там захватили микроавтобус с оружием - среди прочего, в нем находилось 10 ручных противотанковых гранатометов.

На Щорса около универа стрельба, гудит сирена - очевидец

Напомним, что в аэропорту Донецка продлили ограничения на полеты, по центру города проехала колонна террористов - БТР, БРДМ, 5 КамАЗов с боевиками, 2 автобуса ПАЗ, 2 легковые машины и "неотложка".

Фото: donetskie.com, видео: InfoResist