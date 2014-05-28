АТО в Славянске: силовики повредили 120-мм самоходку "Нона" террористов

В захваченном террористами Славянске Донецкой области силовики провели спецоперацию, в результате которой была повреждена самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона", из которой боевики обстреливали украинские позиции.

Об этом руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сообщил УНИАН.

"Есть информация, что в результате специальной операции, проведенной украинскими военнослужащими, самоходная артиллерийская установка "Нона", которая ранее была захвачена боевиками, этой ночью была повреждена", - заявил он.

Также Селезнев уточнил, что "в настоящее время мы выясняем, в состоянии ли далее эта установка выполнять задачи по стрельбе".

Справка: 2С9 "Нона-С" — советское 120-мм дивизионно-полковое авиадесантное самоходное артиллерийское орудие. Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

Фото: kp.md