Боевики обстреляли жилые дома и школу в Славянске: опубликованы фото и видео

Есть сообщения о пострадавших мирных жителях
Об этом на своей странице в Facebook пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев.
"В настоящее время подтверждается информация про обстрел террористами жилых кварталов и территории школы №13 в Славянске. Есть сообщения о пострадавших мирных жителях".
По информации блогеров в Twitter Славянска, "около 30 человек очевидцев говорят, что по Славянску с минометов стреляли боевики. Микрорайоне Артема более десяти человек пострадало. У всех осколочные ранения", - пишут блогеры.
Также сообщается о ранении 4-летнего ребенка.
"Огонь был минометным. Войска на комби и на Карачуне, оттуда минометы не достанут, стреляли сепаратисты" – пишут в соцсетях.
Напомним, 27 мая террористы, захватившие Славянск, снова обстреливают жилые кварталы, также боевики планируют взорвать в городе химикаты и обвинить в этом украинских военных. Кроме того, силовики заявляют, что террористы обстреливают жилые дома, чтобы обвинить в этом украинских военных, есть жертвы среди мирного населения.
Видео: Комсомольская Правда; Свежие новости