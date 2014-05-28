Боевики обстреляли жилые дома и школу в Славянске: опубликованы фото и видео

Боевики Славянска расстреливают огневые точки сил АТО, но гибнут при этом мирные жители города... то есть противник для террористов с автоматическим гранатометом мирные жители Славянска...

Об этом на своей странице в Facebook пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев.

"В настоящее время подтверждается информация про обстрел террористами жилых кварталов и территории школы №13 в Славянске. Есть сообщения о пострадавших мирных жителях".

По информации блогеров в Twitter Славянска, "около 30 человек очевидцев говорят, что по Славянску с минометов стреляли боевики. Микрорайоне Артема более десяти человек пострадало. У всех осколочные ранения", - пишут блогеры.

Также сообщается о ранении 4-летнего ребенка.

"Огонь был минометным. Войска на комби и на Карачуне, оттуда минометы не достанут, стреляли сепаратисты" – пишут в соцсетях.

Напомним, 27 мая террористы, захватившие Славянск, снова обстреливают жилые кварталы, также боевики планируют взорвать в городе химикаты и обвинить в этом украинских военных. Кроме того, силовики заявляют, что террористы обстреливают жилые дома, чтобы обвинить в этом украинских военных, есть жертвы среди мирного населения.

Видео: Комсомольская Правда; Свежие новости