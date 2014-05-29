В Славянске новый бой: слышны взрывы и автоматные очереди - СМИ

В четверг, 29 мая, в Славянске Донецкой области, в котором силовики проводят АТО, слышны взрывы и автоматные очереди.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на данные Twitter-аккаунтов "Славянск" и "Свободный Славянец".

"Разбудили мощные взрывы, вроде на Семеновке… На Черевковке стекла повылетали", - говорится в аккаунте Славянска.

В то же время пользователь "Свободный Славянец" сообщает: "Говорят, что с Черевковки не выпускаю людей, вроде как идет наступление с вертолетами и самолетами".

"В районе ЖД слышны взрывы и автоматные очереди. Говорят, поставили орудия в 66-м и 70-м садике", - добавил он.

Между тем, пользователь Наталья сообщает, что "ведется бой между Черевковкой и Молочаром, в Черевковки стреляется что-то мощное", также, по ее словам, стреляли по горе Карачун (где находится телевышка), и оттуда якобы стреляли в ответ "в район очистных".

Также сообщается, что пропадает мобильная связь, так как сеть перегружена.

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-офицер антитеррористической операции, которая проходит на востоке Украины, Алексей Дмитрашковский заявил, что в среду, 28 мая, силовики нанесли удар по "очагу террористов" в Славянске.

Фото: @Sloviansk, видео: youtube.com