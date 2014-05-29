В Славянске и Краматорске началась полномасштабная АТО с авиацией и артиллерией - СМИ

Сегодня, 29 мая, в Славянске и Краматорске Донецкой области началась полномасштабная антитеррористическая операция с применением артиллерии и авиации.

Об этом сообщает "ОстроВ", ссылаясь на собственные источники.

"В Славянске и Краматорске началась крупномасштабная АТО. Идет обстрел огневых позиций боевиков с воздуха, работают установки залпового огня "Град" (отметим, что источник, по всей видимости, ошибается, украинские силовики не используют "Град" в Славянске - ред.)", - рассказал собеседник агентства.

"Да, идет АТО. По городу носятся "скорые". А боевики специально заходят в жилые кварталы, делают залпы по украинским позициям и еще до того, как наши открывают ответный огонь, уезжают с этого места. А наши, получается, бьют по жилым кварталам. Кстати, реальные боевики (квадратные мужики, которые отдавали команды) из города ушли, остались наши 20-летние идиоты и толстозадые 45-50 летние мужики с добродушными лицами", - сообщил другой источник.

До этого о бое в Славянске сообщали СМИ, ссылаясь на данные Twitter-аккаунтов "Славянск" и "Свободный Славянец".

Разбудили мощные взрывы, вроде на Семеновке… На Черевковке стекла повылетали", - говорится в аккаунте Славянска.

В то же время пользователь "Свободный Славянец" сообщает: "Говорят, что с Черевковки не выпускают людей, вроде как идет наступление с вертолетами и самолетами".

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-офицер антитеррористической операции, которая проходит на востоке Украины, Алексей Дмитрашковский заявил, что в среду, 28 мая, силовики нанесли удар по "очагу террористов" в Славянске.