В Минобороны рассказали, почему до сих пор не взяли Славянск

И. о. министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что вооруженные силы максимально стараются уменьшить количество жертв среди мирного населения в ходе АТО. Если бы они этого не делали, заявил военный, Славянск уже был бы под контролем силовиков.

Об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата от КПУ Бидевки, который спрашивал, о мерах обеспечения безопасности мирных граждан и сколько будут летать военные самолеты, пишет Украинская правда.

"Боевые вертолеты и самолеты будут летать до конца АТО", - подчеркнул Коваль. Его слова в Верховной Раде восприняли с аплодисментами.

"Вооруженные силы делают все, чтобы ни один мирный гражданин, ни один человек, который не носит оружие, не пострадал. Если бы было наоборот, Славянск был бы давно наш", - подчеркнул он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Александр Турчинов подтвердил информацию о том, что в Славянске террористы сбили вертолет силовиков. Сообщалось, что погибли 14 военных вместе с генералом.

До этого руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев опроверг информацию о том, что в Славянске Донецкой области ведется полномасштабная антитеррористическая операция.

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