Террористы на Донбассе паникуют и "сливают" своих в штаб АТО

Среди боевиков так называемой "Донецкой народной республики" растет паника и недоверие к лидерам, а потому они начали сотрудничать с руководством АТО на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, передает УНИАН.

"Среди членов ДНР усилилась паника и разногласия. Боевики стали с недоверием относиться к своему начальству и начали сотрудничать с руководством АТО. Они предоставляют данные о размещении своих групп и огневых точках, о перемещениях. На сегодня имеется информация о захваченных объектах, о местах их дислокации", - отметили в ОГА.

В то же время чиновники отметили, что "попытки боевиков противостоять действиям украинских силовиков усугубляют криминогенную ситуацию в регионе".

Напомним, вчера, 28 мая пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев сообщил, что один из лидеров боевиков - "Абвер" - пытался связаться с руководством АТО, чтобы провести переговоры для обеспечения личной безопасности.

"Часть боевиков готова к сотрудничеству. Во время определенных действий в Донецке, у меня есть информация, что "Абвер" лично требовал связаться с руководством АТО ради того, чтобы провести переговоры", - заявил он.

По его словам, "руководство АТО заявило, что переговоры могут состояться только при условии, когда террористы сложат оружие и сдадутся. Только при таких условиях им гарантируется безопасность и только при таких условиях возможны какие-либо переговоры".