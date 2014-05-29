Путин решил не вторгаться в Украину, но ведет "гибридную" войну - Парубий

Президент России Владимир Путин решил воздержаться от прямого военного вторжения в Украину, но ведет против нашей страны особую "гибридную" войну: отправляет диверсантов и одновременно чинит препятствия сближению с Западом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий в интервью The Financial Times, статью которого публикует Инопресса.

По информации издания, Парубий, ссылаясь на разведданные, сообщил, что Путин и его приближенные "решили воздержаться от прямого военного вторжения в Украину из страха перед новыми санкциями Запада". Вместо этого они ведут против нашей страны "войну нового типа, гибридную войну, в которой армии не всегда выступают в роли непосредственного агрессора... Они служат для запугивания, а (военные действия ведут - ред.) забрасываемые диверсионные группы сообща с местными экстремистами и бандами уголовников", - говорит Парубий.

"Без координации и поддержи из Москвы (такие группы - ред.) не смогли бы проникнуть на территорию Украины или действовать в пределах ее границ", - уверен он.



В украинских силовых структурах сложилось мнение, что изначально Россия планировала захватить восемь областей на юго-востоке Украины, но в дальнейшем умерила свои амбиции, рассказал Парубий. "Поняв, что столкнутся с тяжелыми санкциями, которые сильно ударят по их экономике, а также с открытым военным противостоянием, они изменили стратегию. Было решено создать зону дестабилизации, чтобы получить рычаг влияния на украинское руководство и тем самым помешать интеграции в ЕС", - отметил секретарь СНБО.



"Мы ищем их базы, по которым можно будет нанести сильный и точный удар, не несущий угрозы гражданскому населению", - сказал Парубий. По его словам, пророссийские террористы пользуются "живым щитом". Так, один из своих укрепленных пунктов они устроили на территории детского сада.



Обвинения в "фашизме", которые часто бросает в его адрес российская сторона, Парубий отвергает: "Я состоял в патриотических организациях, которые с советских времен борются за независимость Украины. Можете найти все мои высказывания. Я никогда, ни разу не говорил ничего, что имело бы отношение к фашизму. Эти обвинения абсурдны. Откровенная пропаганда в стиле Геббельса".

Напомним, сейчас на востоке Украины продолжается активная фаза АТО: больше читайте в спецтеме "Главреда".