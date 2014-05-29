АТО в Славянске: опубликовано новое видео

Артиллерия сил АТО под Славянском уничтожила группу террористов, которые сбили украинский вертолет.

Об этом сообщает ТСН.

Артиллерия провела обстрел территории, с которой велся огонь, а с воздуха зону обстрела "отработала" авиация.

В свою очередь, террористы все активнее позиции украинских силовиков, а силы АТО в ответ расстреливают огневые точки боевиков.

Напомним, украинские силовики заявили об уничтожении террористической группы, которая сбила вертолет на горе Карачун.

В результате падения вертолета погибли 12 человек, один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Среди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий.

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