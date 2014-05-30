В Минобороны назвали районы Донбасса, полностью "зачищенные" от террористов

За время антитеррористической операции (АТО) запад, юг Донецкой, а также север Луганской областей полностью освобождены от сепаратистов.

Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил во время брифинга, пишет УНИАН.

"Вооруженные силы выполняют те задания, которые положены на них в соответствии со всеми законодательными актами. Они проводят операцию против вооруженных группировок сепаратистов, которые ведут необъявленную войну на территории Донецкой и Луганской областей. На начало антитеррористической операции, вы знаете, какая была ситуация в двух областях на востоке нашего государства. Наши Вооруженные силы за это время выполнили задачи и очистили полностью от сепаратистов юг и западную часть Донецкой области и север Луганской области, а также обеспечили проведение выборов президента Украины в освобожденных регионах", - отметил Коваль.

По его словам, точно известно, что на востоке Украины Россия проводит спецоперацию, и за последние недели власть получила десятки подтверждений этого факта.

Как известно, 15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

Тогда вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции, которая была приостановлена накануне и в день президентских выборов, 25 мая.

26 мая АТО снова перешла в активную фазу. Аэропорт в Донецке был зачищен от террористов.