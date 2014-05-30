Террористы в Славянске готовятся взорвать отравляющие вещества - Минобороны

В Славянске террористы готовятся к взрыву контейнеров с отравляющими веществами.

Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль, передают "Новости Донбасса".

"Сепаратисты готовятся подорвать емкости с отравляющими веществами", - сказал он, добавив, что речь идет именно о Славянске.

Также Коваль отметил, что украинские силовики делают все необходимое для предотвращения этой угрозы.

Отдельно он заявил, что террористы продолжают обстреливать жилые районы Славянска из самоходной артиллерийской установки "Нона" и минометов и подчеркнул, что все эти факты задокументированы.

Напомним, вчера под Славянском террористы сбили транспортный вертолет. В результате погибли 12 человек, один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

Среди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий.

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