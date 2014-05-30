Боевики из артилерии обстреляли Славянск: опубликованы фото и видео

В Славянске утром, 30 мая, террористы обстреляли местную больницу из артиллерийской установки "Нона".

По словам очевидцев, примерно в пять утра начался интенсивный артобстрел, осколки разлетались на десятки метров. В больнице находилось порядка шести человек, которые спустились в подвал. Никто не пострадал, передает Slavgorod.

Местные жители говорят, что пять снарядов было выпущено в районе детской поликлиники, где выбиты стекла, а в самом здании – дыра. Общежитие для медиков и близлежащие дома частично остались без стекол, пишет "Восток онлайн".

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев также подтвердил, что боевики в Славянске обстреливают жилые кварталы из артиллерийской установки "Нона", пишет УНИАН.

"Во время обстрела террористами жилых кварталов Славянска частично разрушена местная больница. Снаряд попал в здание. Однако информации о пострадавших пока нет. Проверяется также и информация о пострадавших от обстрела террористами жилых кварталов",

"Активная фаза антитеррористической операции продолжается, используются все средства для обеспечения поставленных задач в определенных районах", - сообщил он.

"У нас есть определенные сложности со Славянском, связанные с действиями диверсионных групп бандитов, которые установили на автомобильную платформу артиллерийскую установку "Нона" и с ее помощью обстреливают жилые кварталы Славянска", - отметил он.

Селезнев также прибавил, что "Нона" была повреждена во время специальной операции украинских силовиков, у нее была повреждена ходовая часть, "сейчас она опять несет смерть, обстреливая боевые позиции украинских силовиков".

Селезнев подчеркнул, что боевики пытаются дискредитировать украинских военных, однако украинские военные ни при каких обстоятельствах не обстреливают жилые кварталы и мирных жителей города.