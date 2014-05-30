Более 200 детей из Славянска прибыли в "Артек" - МВД

В Международный детский центр "Артек" (аннексированный РФ Крым) прибыли 210 детей, вывоз которых из Славянска инициировали террористы, орудующие в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В ведомстве отметили, что сначала детей вывезли на автобусах из Славянска в Дебальцево на железнодорожную станцию.

"Уже оттуда они поездом поехали в Крым через Мелитополь. Во время поездки детей сопровождали сотрудники милиции. Родители этих детей оформили документы должным образом, юридически и с поручениями и разрешениями выезда за границу", - добавили милиционеры.



"Сейчас дети в безопасности и находятся в детском центре", - подчеркнули в МВД.

Кроме вышесказанного напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что террористы планируют "эвакуировать" около 200 детей из Славянска и якобы отправить их в "Артек".

Позже пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что с помощью местных жителей и детей боевики, которые орудуют в Славянске, пытаются выбраться из плотного кольца украинских силовиков, расположенного вокруг города.