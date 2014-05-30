Россия долго готовилась к войне против Украины, Путин планировал больший масштаб - Парубий

Россия очень долго готовилась к войне, которую она сейчас ведет против Украины, в частности, на Донбассе, а президент РФ Владимир Путин планировал больший масштаб этой операции, намереваясь распространить ее весь юго-восток нашей страны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий в интервью "Радио Свобода".

"Против Украины ведется широкомасштабная война, которая координируется и финансируется из России. Несмотря на то, что Путин заявляет об отводе войск (от границ Украины - ред.), на самом деле, могу сказать официально, отведена только небольшая часть войск. Преимущественно вся военная инфраструктура, которая стояла на границе с Украиной, продолжает стоять, там все еще ​​находятся 90% подразделений, находившихся там и до того", - в частности, сказал он.

Секретарь СНБО напомнил, что в последние дни участились прорывы на украинскую территорию боевиков из РФ. "Их база расположена возле Ростова-на-Дону, где готовятся боевики, в основном это спецназовцы, которых через прорывы перебрасывают на территорию Украины. Мы должны понимать - мы ведем войну с хорошо организованной армией спецназа противника", - пояснил он.

По словам Парубия, "Россия в этой войне готовилась очень долго, готовились российская армия и спецназ". Одновременно с этим, отметил политик, "украинское руководство во главе с Януковичем просто уничтожало украинскую армию, распродавая имущество, лучшие образцы вооружения, и сейчас, во время ведения боевых действий, приходится наскоро искать элементарные вещи, такие как бронежилеты, по всему миру. Но мы уже запустили производство бронежилетов в Украине, чтобы обеспечить украинскую армию".

Секретарь СНБО также заявил, что планы агрессии Путина против Украины были значительно масштабнее. "Мы помним, как Путин говорил о юго-востоке, о "Новороссии", имея в виду 8 областей с выходом в Крым и Приднестровье. И хочу отдать должное тем честным силовикам, которые выполняют приказ, которые верны своей присяге, за то, что они не допустили в большинстве областей такой дестабилизации, которые мы видим в Донецке и Луганске. И даже в части Донецкой и Луганской областей на сегодня есть пояс сдерживания, который постепенно сужается, и это, конечно, сложная проблема. Она осложняется тем, что детей и женщин (террористы - ред.) выставляют впереди, когда происходит атака. Но, тем не менее, я считаю, что на сегодня ситуация лучше, чем была месяц назад, и взаимосвязь между различными силовыми подразделениями на сегодня более скоординирована, чем была раньше", - отметил Парубий, говоря об АТО на востоке Украины.

"Против нас ведется война нового типа, так называемая гибридная война, где диверсионные и экстремистские группы играют определяющую роль, где огромное значение имеет информационная война, и сейчас СНБО готовит целый пакет реформ всего силового блока, понимая, что без проведения глубинных реформ нам будет очень трудно реагировать на новые вызовы сегодня и завтра. Мы проводим обзор всего спектра сектора безопасности для того, чтобы иметь возможность модернизировать украинскую армию и сделать ее готовой к ведению современных войн, которые есть в мире", - добавил политик.

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