В Славянске новые бои: террористы обстреляли блокпосты силовиков из минометов

В Славянске террористы не прекращают попыток вырваться из заблокированного силами антитеррористической операции города.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Фейсбуке.

"Прошлой ночью блокпосты в пригородах Славянска с украинскими силовиками дважды обстреливались боевиками, в том числе и минометным огнем. Ответным огнем нападавшие рассеяны", - написал он.

Вместе с тем, очевидцы пишут в Твиттере, что в субботу в Славянске возобновились бои. Они описывают пулеметные очереди, взрывы, стрельбу и гул вертолетов.

В сети также сообщают о том, что "был жесткий бой с применением вертолетов. Сейчас вроде всё утихло".

Славянск сравнивают с землей, вместе с террористами. С вертолетов идет обстрел блокпостов ДНР.

Три боевых вертолета прикрывали семь пассажирских ветолетов на Карачун Славянск и один пассажирский самолета на аэродром Краматорск, пишут в Твиттере.

Напомним, ночью 31 мая силовики уничтожили САУ НОНА, которую боевики пытались укрыть впромышленном районе Славянска.