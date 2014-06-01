Парубий об агрессии России против Украины: Путин меняет тактику

Агрессивные планы России и ее президента Владимира Путина в отношении Украины были амбициознее, чем нынешняя дестабилизация ситуации на Донбассе. В то же время, сейчас власти РФ меняют тактику и продолжают провокации против нашей страны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий в интервью Delfi.

В частности, он отметил, что сейчас сложно назвать конкретные даты стабилизации ситуации в Донецкой и Луганской областях, где действуют пророссийские террористы и боевики, прорвавшиеся с территории РФ, и продолжается АТО.

"Мы понимаем, что мы имеем дело с очень опасным противником. Мы понимаем, что первоначальные амбиции Путина были намного больше, чем часть Луганской и Донецкой области. Это был план на восемь областей. И мы понимаем, что сейчас Путин меняет тактику, потому что видит, что его первоначальный план не был успешным", - сказал секретарь СНБО.

"Тем не менее, по разведданным, мы знаем, что для них остается очень важным, чтобы хотя бы на небольшой территории они могли дестабилизировать ситуацию для распространения ее в будущем на другие регионы. Поэтому сказать конкретную дату сложно, могу сказать одно: если еще два месяца назад, когда мы начинали приводить в боевое состояние нашу армию, которая был разграблена, милицию, которая нанималась не для того, чтобы охранять порядок, а для того, чтобы обслуживать интересы олигархического клана Януковича, с того времени, когда мы не знали, кто будет исполнять приказ, а кто не будет, на сегодня наши Вооруженные силы в гораздо лучшем состоянии", - также отметил Парубий.

"Сейчас мы гораздо более готовы к исполнению задач по ликвидации террористов на территории Украины. Поэтому я думаю, что это (наведение порядка на востоке Украины - ред.) - вопрос небольшого времени, но сказать конкретную дату, конечно, невозможно", - сказал он.

Худшим вариантом для Украины, по словам политика, является прямое военное вторжение России.

"Поэтому, кроме проведения АТО, все это время, приведя армию в состояние боевой готовности, мы готовы для отражения атаки российской армии, которое может произойти в любой день. Наша армия, хотя она по численности и оснащению уступает российской, готова дать отпор. Это и есть главный вызов и главный опасный сценарий, который может задействовать Россия. В любом случае, мы будем защищать нашу землю и нашу страну".

Напомним, ранее Парубий заявлял, что Россия готовилась к "гибридной" войне, которую она ведет против Украины, долгое время.