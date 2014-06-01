На Донбассе террористы утверждают, что отпустили всех наблюдателей ОБСЕ

Сегодня, 1 июня, "Народный мэр" Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев заявил, что террористы так называемой ДНР освободили всех задержанных ранее наблюдателей ОБСЕ. В организации, в свою очередь, заявили, что наблюдатели не выходили на связь.

Об освобождении представителей ОБСЕ сообщает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление Пономарева.



Между тем, по данным "5 канала", в ОБСЕ не подтвердили факта освобождения группы представителей организации.

"Пока на связь никто из представителей не выходил", - заявили в ОБСЕ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что ОБСЕ так и не установила контакт с четырьмя своими наблюдателями, которые исчезли в начале недели возле Славянска, а также с еще четырьмя, с которыми исчезла связь в на Луганщине 29 мая.