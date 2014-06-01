АТО в Славянске: свидетели говорят о вертолетах и боях на окраинах и в самом городе

Силы АТО бросили против боевиков вертолеты.
В захваченном террористами Славянске Донецкой области возобновились боевые действия. Силы антитеррористической операции наносят удары по боевикам – сражение идет на окраинах и в самом городе. При этом используется тяжелое орудие и вертолеты.
Об этом сообщают пользователи @Sloviansk.
Кроме того, боевые действия ведутся в районе Строймаша и Красного Молочара.
В соцсетях сообщают, что стрельба слышна и в центре города.
В районе Строймаша сегодня. Есть пострадавшие. 1.06.2014 #Славянск pic.twitter.com/UhSsYukxF6
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 1 июня 2014
Довольно своеобразно радуются местные жители приближению стрельбы.
Стрельба на ул.Димитрова примерно, стрелковое. Праздник приближается, мля.
— JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014
"Стрельба на Андреевке, или ГП или АГС, перед этим то ли вертушка по получленцам отработала, то ли по вертушке отработали из тяж. Не поймешь", - сообщает @JohnnyDoeSmith.
Ранее "Главред" сообщал, что в Славянск отправился второй батальон Нацгвардии и приступил к выполнению своих обязанностей – задержав несколько боевиков.
Фото: Facebook Петра Дудника