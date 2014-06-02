Генсек НАТО об отношениях с Россией: климат нехороший, Москва угрожает соседям

2 июня 2014, 22:18

Россия не выполняет обещания, отмечают в Альянсе.

Генсек НАТО осудил агрессию России

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Россию отвести войска от границ Украины, перекрыть "поток" боевиков и оружия, идущий из РФ в нашу страну? и сотрудничать с новым президентом Петром Порошенко. Также он отметил, что из-за агрессии против Украины климат отношений РФ и Альянса сейчас "нехороший".

Об этом он заявил в понедельник, 2 июня, по завершении заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов. Заседание было инициировано послом России в Альянсе Александром Грушко, пишет УНИАН.

"Мы поздравляем народ Украины с проведением свободных и справедливых выборов, которые в основном отвечали международным стандартам. Он четко проголосовал за единую Украину. Выбор украинского народа нужно уважать, и мы призываем Россию к конструктивному взаимодействию с новоизбранным президентом", - сказал Расмуссен.

Генсек НАТО также отметил сотрудничество с новоизбранным президентом со стороны самого Альянса. "Украинский народ сделал так, что его голос был услышан. И его выбор нужно уважать. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с новым президентом Украины", - отметил он.

По его словам, в ходе заседания Совета Россия-НАТО состоялось обсуждение ситуации в сфере безопасности и вокруг Украины. "Мы приветствуем проведение этой встречи. Все союзники по НАТО дали понять, что мы осуждаем незаконную аннексию Крыма, и союзники не признают ее", - напомнил он позицию Альянса.

Генсек НАТО снова призвал Россию полностью отвести свои войска от украинской границы с дальнейшей проверкой международными инспекторами, "остановить поток оружия и боевиков в Украину, осудить вооруженных сепаратистов и использовать свое влияние для освобождения наблюдателей ОБСЕ, взятых в заложники".

"Это было непростое собрание, но это было необходимо. Мы уже давно согласились с тем, что Совет Россия-НАТО - это форум, который проходит при любой погоде. И, честно говоря, климат на данный момент нехороший не потому, что НАТО этого хочет, но из-за незаконной агрессии России против Украины", - добавил он.

Кроме того, Расмуссен подчеркнул неизменность поддержки со стороны НАТО суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины: "Мы не признаем и не будем признавать вооруженную аннексию Крыма Россией, и мы решительно выступаем за право Украины избирать свой собственный путь в будущее. Это является основным принципом международного права и Евроатлантической безопасности. Россия присоединилась к этому принципу".

Напомнив о многолетнем партнерстве с РФ, которое основано на обязательствах, генсек НАТО констатировал, что "свои обещания Россия не выполняет". "Россия угрожает своим соседям и применяет против них силу. Она не уважает территориальную целостность и политическую независимость другой страны", - подчеркнул он.

В этой связи генсек Альянса заверил, что все мероприятия, которые НАТО реализует в сфере обороны, являются "умеренными, пропорциональными, прозрачными и полностью совместимыми с международными обязательствами". "Они не представляют угрозы для России, и НАТО не является угрозой для России. Мы хотим улучшить климат, но для этого Россия должна показать, что она готова играть по тем же правилам, как и все остальные", - добавил Расмуссен.

Напомним, Россия, в свою очередь, требует остановить АТО на востоке Украины и фактически прекратить борьбу с террористами.

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