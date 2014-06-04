В НАТО рассказали, чем помогут Украине

В НАТО заявили, что готовы работать с новым президентом Украины Петром Порошенко и намерены поддерживать реформы в сфере обороны и безопасности в нашей стране.

Об этом заявил генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

"НАТО привержено поддержке реформ в Украине в секторе обороны и безопасности", - отметил он.

По словам Расмуссена, в скором времени страны НАТО закончат работу над "пакетом долгосрочных мер, которые сделают более эффективными украинские реформы и укрепят ее вооруженные силы".

Также он отметил, что министры обороны стран НАТО на встрече договорились укреплять коллективную оборону Альянса, в том числе путем проведения учений "от Балтийского до Черного и Средиземного морей".

"Мы договорились, что будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО увеличением количества патрулей в воздухе и на море и увеличением количества учений", - добавил Расмуссен.

Напомним, глава Минобороны Украины Михаил Коваль заявил, что НАТО поддерживает антитеррористическую операцию на востоке Украины.