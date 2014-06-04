СБУ задержала организатора поставок российского оружия для боевиков Донбасса

Служба безопасности Украины задержала организатора и координатора поставки из России оружия и боеприпасов для диверсионных и террористических групп, действующих на территории Донбасса.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, гражданин Украины в интересах так называемой "Луганской народной республики" во взаимодействии с представителями Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, российскими пограничниками и своими сообщниками из числа местных жителей организовал незаконный въезд на территорию Украины из России 7 грузовиков с вооружением и боеприпасами.

В ведомстве сообщили, что задержанный также вербовал граждан из числа бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Киеве и других регионах с целью их дальнейшей отправки в Донецкую и Луганскую области для участия в вооруженных нападениях на местных жителей и силы антитеррористической операции.

Правоохранители также установили, что задержанный гражданин организовал изготовление агитационных листовок подрывной направленности, которые планировал распространять в Киеве. "В указанных печатных материалах содержались призывы от имени т.н. "Киевской республики" вступать в ряды террористических организаций и сопротивляться действующей власти. Другие листовки, в которых говорилось о "кровавых деньгах" и "фашизме", планировалось расклеивать на банкоматах Киева", - отмечают в пресс-центре.

В этот же день также СБУ были задержаны трое сообщников гражданина, которые пытались организовать поставки из Киева бронежилетов на сумму около 100 тыс. грн для боевиков на востоке страны.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Напомним, 25 мая в Бердянском районе Запорожской области ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для вооружения террористов.