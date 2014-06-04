Донецкие террористы "взялись за экономику": просят у России 1 млрд долларов кредита

"Руководство" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, попросило у России "стабилизационный кредит" в размере 30 млрд рублей (около 1 млрд долларов).

Об этом в Госдуме России на расширенном заседании представителей общественных организаций и органов государственной власти заявил "замминистра иностранных дел" так называемой ДНР Борис Борисов, пишет УНИАН.

При этом он подчеркнул, что необходимо немедленно "перезапустить экономику региона на основе российского рубля".

По его словам, именно для этого необходимо "создание центрального банка и получение стабилизационного кредита от России в размере как минимум 1 млрд долларов".

В то же время Борисов уточнил, что такой банк предлагается создать в Ростове-на-Дону.

Он также пытался объяснить экономическую необходимость предоставления такого кредита.

"Экономика Донбасса составляет приблизительно свыше 1 трлн рублей годового валового регионального продукта. Кредит на 1 млрд долларов составляет около 2-3% от ВВП Донецкой области", - заявил Борисов.

Как он отметил, это небольшая сума, но она поможет организовать "нормальный хозяйственный оборот" в области.

Кроме вышесказанного напомни, что после "референдума" представители так называемой "Донецкой народной республики", которые уже объявили о своей "независимости", попросились в состав России.