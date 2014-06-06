На Донбассе уничтожены две базы боевиков, предотвращен прорыв через границу - Тымчук

Прошедшей ночью в Луганской области авиаударами сил антитеррористической операции были уничтожены две базы боевиков. Также стало известно, что в Донецкой области был предотвращен прорыв террористов через границу Украины со стороны России.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, прошедшей ночью в зоне проведения спецоперации авиация сил АТО провела ряд боевых вылетов.

"В результате нанесения ударов с воздуха уничтожено две базы боевиков в Луганской области", - сообщил эксперт.

Между тем, он прокомментировал итоги боя на пункте пропуска "Мариновка" в Донецкой области, где террористы ранее атаковали пограничников.

Так, по его данным, во взаимодействии с сотрудниками ГПСУ была предотвращена попытка прорыва через госграницу на территорию Украины из России колонны боевиков в составе 10 грузовых автомобилей и одного БТР.

В результате действий авиации уничтожен БТР и три грузовика с боевиками (на одном из грузовиков был установлен крупнокалиберный пулемет НСВ 12,7 "Утес").

"Остальные боевики в панике отступили от границы в глубь территории РФ", - резюмировал Тымчук.

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