Юрист рассказал об админресурсе на выборах в Оболонском районе Киева

Глава Оболонской РГА Николай Тихонов, который является членом ВО "Батькивщина", во время предвыборной агитации неоднократно применял админресурс в интересах другой политической силы - "УДАР Виталия Кличко".

Об этом заявил в интервью "Главреду" Василий Кривобок, правозащитник, юрист с 40-летним опытом работы, доверенное лицо кандидата в депутаты Киевсовета от ВО "Батькивщина" по мажоритарному округу № 34 Анны Свириденко.

По его словам, Тихонов направлял письма руководителю управления образования и директорам школ Оболонского района и давал им телефонные указания "не способствовать проведению" детских праздников и препятствовать их проведению.

Кривобок отметил в интервью, что эти запреты были направлены только на срыв мероприятий, которые организовывала кандидат от "Батькивщины" Свириденко, поскольку ее конкуренты в округе ничего подобного не проводили.

В частности, он привел несколько случаев таких запретов на надуманных основаниях.

"25 апреля на территории школы № 210 должен был состояться концерт - итоги многомесячного конкурса детского рисунка "Долоньки-оболоньки". Но директор школы получила телефонные указания из райадминистрации не способствовать проведению праздника и хоть как-то препятствовать его проведению", - рассказал юрист.

Кроме того, 17 мая на площадке школы № 219 должен был состояться другой праздник. "Но за несколько часов до начала мероприятия председатель райгосадминистрации направляет письмо руководителю управления образования и директорам школ. Не указ, не распоряжение, а ничтожное письмо, которым запрещает проводить детское мероприятие. Делает это подло. Письмо председателя Оболонской РГА Николая Тихонова с правовой точки зрения не выдерживает критики, в нем изложены надуманные основания и мотивы", - прокомментировал юрист.

Он напомнил, что Тихонов был назначен главой Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации за неделю до начала предвыборной агитации. До этого он был помощником народного депутата Украины, члена ВО "Батькивщина" Александра Бригинца.

Напомним, по результатам выборов в Киевсовет представители партии "УДАР Виталия Кличко" получили 30 мандатов; "Радикальной партии Ляшко" - 7; ВО "Свобода" - 5; партии "Самопомощь" - 5; партии "Новая жизнь" - 3; партии "Гражданская позиция" - 3; партии "Батькивщина" - 3; партии "Единство" - 2; партии "Демократический Альянс" - 2 мандата.