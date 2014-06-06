В Луганске боевики захватили воинскую часть и похитили подполковника милиции

5 июня в Луганске на территорию в/ч А1973 проникли 60 человек вооруженных боевиков. Военнослужащие были эвакуированы, оружия и боеприпасов на территории части не было.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Луганской области на своей страничке в Facebook

Среди личного состава воинской части пострадавших нет. В настоящее время территория воинской части контролируется вооруженными людьми. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

Также террористы похитили подполковника милиции Виталия Перетятого, сообщает служба.

По информации пресс-центра, сообщение о похищении сотрудника МВД поступило еще 27 мая в 18:00. Подполковник милиции Перетятый уехал из дома на своем автомобиле и был похищен неизвестными.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 349 ч. 1 УК Украины (захват представителя власти или сотрудника правоохранительного органа в качестве заложника). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, 3 июня в Луганске более 300 боевиков захватили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины.

Бойцы Нацгвардия сражалась до последнего патрона, однако вынуждены были отступить. Среди правоохранителей трое силовиков были ранены.

Среди террористов - 6 убитых и около 20 раненых.